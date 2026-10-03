Гросси потребовал прекратить атаки в районе ЗАЭС

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал положить конец атакам в районе Запорожской АЭС (ЗАЭС), чтобы не подрывать ядерную безопасность.

"Гросси заявил, что атаки, угрожающие ядерной безопасности, по-прежнему являются абсолютно неприемлемыми, должны быть немедленно прекращены. Все стороны должны соблюдать максимальную военную сдержанность рядом с ядерными объектами с целью предотвратить чрезвычайные происшествия в ядерной сфере во время конфликта", - говорится в заявлении МАГАТЭ в соцсети X.

При этом ранее агентство получило сообщения о серии атак с использованием дронов, которые угрожали безопасности ЗАЭС. Удары зафиксированы и в городе Энергодар.

В то же время МАГАТЭ ведет переговоры со сторонами конфликта для установления скорейшего локального режима прекращения огня, чтобы провести ремонт на Запорожской ТЭС. С нее по линии внешнего электроснабжения поступает электричество на ЗАЭС, напомнили в агентстве. Новое перемирие должно стать восьмым для восстановления внешних источников питания ЗАЭС.

ЗАЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").