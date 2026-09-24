Лавров и Гросси обсудили провокации Украины в отношении ЗАЭС

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе беседы в Нью-Йорке обменялись мнениями по основным аспектам двустороннего взаимодействия, уделили особое внимание нападениям и провокациям Украины в отношении российской ЗАЭС, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по основным аспектам взаимодействия России с Агентством. Особое внимание уделено продолжающимся нападениям и провокациям Украины в отношении российской Запорожской АЭС и города атомщиков Энергодара, а также ситуации вокруг иранской ядерной программы в свете имевших место ударов Израиля и США по поставленным под гарантии МАГАТЭ мирным ядерным объектам Ирана", - говорится в сообщении.

По данным МИД РФ, "были затронуты и другие сюжеты повестки дня ООН, представляющие взаимный интерес".

Встреча состоялась в четверг "на полях" недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.