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Ведомства составили повестку обсуждения для рабочей группы по защите миноритариев

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Минфин вместе с Генпрокуратурой и Банком России составили перечень вопросов для обсуждения в рамках рабочей группы по защите прав миноритариев, сейчас согласовывается формат ее работы, сообщил директор департамента финансовой политики министерства Алексей Яковлев на форуме форума "Будущее облигационного рынка", организованного "Эксперт РА".

"Будем продолжать работу по защите инвесторов, прежде всего миноритарных. У нас сдвинулся наконец-то вопрос по созданию специализированной рабочей группы с участием генеральной прокуратуры в рамках поручения президента. Для того, чтобы нам в правильном русле, в едином понимании все эти процессы, которые, к сожалению, в последнее время могли иметь негативное влияние на общий фон на фондовом рынке, они были минимизированы, и при принятии любых решений мы все-таки во главу угла ставили то, как это могло бы отразиться на общем инвестиционном климате", - сказал Яковлев.

Позднее он уточнил журналистам, что встречи группы еще не проводились.

"Мы направили предложение в аппарат правительства, чтобы собраться на площадке аппарата", - сказал Яковлев.

"Перечень вопросов, которые предлагается обсуждать на этой группе, мы уже подготовили совместно с ЦБ и Генпрокуратурой", - добавил он, но не стал приводить детали.

"Давайте соберемся, одобрят все, потом уже опубличим", - отметил Яковлев.

По его словам, помимо Минфина, ЦБ и Генпрокуратуры, в работе группы могут принять участие представители рынка и ассоциаций институциональных и розничных инвесторов.

Президент Владимир Путин весной 2026 года поручил правительству совместно с Банком России и Генпрокуратурой подготовить и представить предложения по созданию координационного механизма по защите прав миноритарных акционеров.

В июне замминистра финансов Иван Чебесков сообщал, что ведомства договорились о создании специальной рабочей группы по этим вопросам.

Алексей Яковлев Владимир Путин Минфин Иван Чебесков Генпрокуратура Банк России
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