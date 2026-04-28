Механизм защиты прав миноритариев потребуется для случаев передачи активов государству

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил поручение Владимира Путина разработать механизм защиты прав миноритарных акционеров необходимостью их защиты при обращении активов в доход государства.

"Здесь одна цель преследуется. Дело в том, что бывают случаи, когда обращаются в доход государства или происходят какие-то другие действия с активами в рамках законов и по решению суда, разумеется, исключительно, и очень важно при таких операциях, чтобы не страдали интересы миноритариев, которые являются добросовестными приобретателями. Преследуется эта цель", - сказал он, комментируя поручение президента создать координационный механизм по защите прав миноритариев.

Ему задали уточняющий вопрос, значит ли это, что появятся единые правила для работы с такими акционерами на рынке.

"Дело в том, что имели место определенные ситуации, на основе которых как раз были обсуждения, и пришли к выводу, что необходимо принять соответствующие меры, чтобы захеджировать риски для миноритариев", - ответил Песков.

Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России и Генпрокуратурой и подготовить предложения о создании координационного механизма по защите прав миноритарных акционеров. Это одно из поручений, сформулированных послпе мартовской встречи президента с членами бюро РСПП.

