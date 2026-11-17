При правительстве России создадут координационный совет по развитию фондового рынка

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Минфин беспокоит скромная динамика показателя капитализации фондового рынка относительно ВВП, для решения наиболее остро стоящих проблем будет создан координационный совет при правительстве, который займется работой над оперативным планом действий по развитию рынка, заявил на форуме "Рынок ценных бумаг", организованном АКРА, замглавы ведомства Иван Чебесков.

"Сейчас показатель выглядит сложнодостижимым, потому что мы сейчас на уровне в районе 20% капитализации к ВВП, нам нужно выйти к 66% (согласно указу президента, это значение должно быть достигнуто к 2030 году - ИФ). С одной стороны, это нас беспокоит, с другой стороны, это нас заставляет двигаться дальше, предлагать новые меры и доносить эту информацию до руководства. Я думаю, что у нас последние месяцы эта работа дополнительно активизировалась совместно с участниками рынка. Нас беспокоит то, что пока динамика не идет в сторону увеличения этого соотношения, а шла наоборот", - сказал он.

"Мы договорились, что помимо всех инициатив, которые уже реализуются, помимо основных направлений развития финансового рынка, где процессом руководит Центральный банк, стратегии, которая у нас существует, федерального проекта, который существует в рамках национального проекта, мы должны подготовить определенный план оперативных действий и самые острые вопросы, которые сейчас стоят в повестке, мы должны, по крайней мере, обозначить перед руководством. Признать существование таких проблем, которые есть, осветить эти проблемы и желательно, конечно, найти для них решение. Поэтому мы сейчас такой оперативный план совместно подготовим. Для этого было предложено коллегами из "Мосбиржи", Сергеем Анатольевичем Швецовым (председатель набсовета "Московской биржи" - ИФ) и Виктором (Жидковым, глава биржи - ИФ) создать отдельный штаб, чтобы придать этой работе особую значимость", - сообщил замминистра.

По его словам, предварительно штаб получил название координационного совета при правительстве. "Такой штаб мы сейчас будем создавать, чтобы этот оперативный план внедрять в действие. Самые острые вопросы, которые сейчас стоят в повестке, наверное, будем в рамках этой работы решать. Поэтому несмотря на то, что показатель сейчас нас не устраивает, смотрим на это как на дополнительную мотивацию для нас", - подчеркнул он.

В беседе с журналистами в кулуарах форума Чебесков уточнил, что предложения по созданию координационного совета уже внесены в правительство и Минфин рассчитывает, что его состав может быть сформирован в ближайший месяц.

В июне стало известно, что Минфин, Банк России и Генпрокуратура в рамках рабочей группы объединят усилия для проработки вопросов защиты прав миноритарных акционеров.

По словам Чебескова, теперь планируется, что в рамках совета будет работать подгруппа по защите прав миноритарных акционеров, в состав которой в том числе будут входить представители Минфина, ЦБ и Генпрокуратуры.