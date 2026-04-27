Путин поручил создать координационный механизм по защите прав миноритариев

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить совместно с Банком России и Генпрокуратурой и представить предложения о создании координационного механизма по защите прав миноритарных акционеров.

Это один из пунктов перечня поручений главы государства по итогам участия в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 26 марта и встречи с членами бюро правления союза, прошедшей в тот же день.

Срок исполнения - 1 августа текущего года.

Владимир Путин
