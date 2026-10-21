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В Москве у студента юрфака МГУ выявили корь

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В Москве у студента юридического факультета МГУ имени Ломоносова диагностировали корь, в вузе начались противоэпидемические мероприятия, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Администрации вуза предписано провести в учебном корпусе противоэпидемические мероприятия. Они должны ограничить очное посещение для студентов и преподавателей, которые не могут предъявить справку о прививке или о том, что корью уже болели. Также они должны провести иммунизацию против кори по эпидемическим причинам. Экстренную вакцинацию проводит городская поликлиника № 209 совместно с университетской.

Контактные лица по кори выявлены. Со студентами и сотрудниками проводят разъяснительные беседы.

Администрация вуза решила запретить очные занятия непривитым, однократно привитым и не имеющим сведений о вакцинации студентам и сотрудникам.

В пресс-службе МГУ сообщили "Интерфаксу", что для студентов, в отношении которых не имеется сведений о двукратной вакцинации против кори или перенесенном заболевании ранее, до 4 ноября вводится дистанционный режим обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Сотрудникам и студентам, в отношении которых такие сведения имеются, разрешено работать и учиться в учебных корпусах.

МГУ проводит полный комплекс противоэпидемических мероприятий, заверили в пресс-службе вуза.

В связи с регистрацией случая кори 19 октября сотрудники территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в Западном административном округе начали эпидемиологическое расследование.

МГУ Роспотребнадзор Москва
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