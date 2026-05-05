Корь выявили у сотрудника МГУ, часть студентов переведены на дистанционное обучение

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Корь выявлена у сотрудника факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова, сообщили в Роспотребнадзоре.

Администрация МГУ перевела образовательный процесс для студентов корпуса в дистанционный формат.

Специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по г. Москве в ЗАО незамедлительно начато эпидемиологическое расследование.

Роспотребнадзором выдано предписание об ограничении очного посещения учебного процесса студентов и преподавателей, не имеющих сведений о вакцинации против кори или ранее перенесенном заболевании, а также о проведении иммунизации против кори по эпидемическим причинам.