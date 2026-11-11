Роспотребнадзор начал расследование в МГУ из-за случая кори у студента

Ограничено очное посещение занятий студентами и преподавателями, не имеющими сведений о поведенной вакцинации

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В МГУ им. Ломоносова проводят эпидемиологическое расследование после регистрации случая заболевания корью у студента, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Москве в среду.

"Управление Роспотребнадзора по г. Москве проводит противоэпидемические мероприятия в МГУ им. М.В. Ломоносова в связи с регистрацией случая кори у студента", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 10 ноября в связи с регистрацией случая заболевания корью у студента специалисты территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в Западном административном округе начали эпидемиологическое расследование.

Администрации учебного заведения направлено предписание о проведении противоэпидемических мероприятий в данном учебном корпусе, в том числе об ограничении очного посещения учебного процесса студентов и преподавателей, не имеющих сведений о вакцинации против кори или ранее перенесенном заболевании, а также о проведении иммунизации против кори по эпидемическим причинам.

Экстренную вакцинацию проводит "Городская поликлиника №209 департамента здравоохранения Москвы" совместно с университетской поликлиникой МГУ. Специалисты территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в ЗАО определили круг контактных лиц.

В управлении сообщили, что администрация вуза приняла решение о переводе в дистанционный формат обучения студентов и сотрудников факультета, однократно привитых, а также не имеющих сведений о вакцинации против кори.