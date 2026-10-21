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МИД РФ контактирует с посольством Японии по вопросу об арестованном японском журналисте

МИД РФ контактирует с посольством Японии по вопросу об арестованном японском журналисте
Задержание японского журналиста газеты "Хоккайдо Симбун", подозреваемого в шпионаже
Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - МИД России находится в контакте с посольством Японии в Москве по поводу ситуации с арестованным по делу о шпионаже журналистом газеты "Хоккайдо Симбун" Имаи Юки, сообщила официальный представитель российского министерства Мария Захарова.

"МИД России находится на связи с посольством Японии в Москве по указанному сюжету. Мы исходим из того, что интересы задержанного, подданного Японии, представляет дипломатическая миссия этой страны", - сказала Захарова на брифинге в среду.

Юки задержали в октябре в Сахалинской области. По данным ФСБ, журналист собирал сведения об обороноспособности РФ. Фигурант был помещен под стражу в Москве.

МИД РФ Мария Захарова Япония
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