МИД РФ контактирует с посольством Японии по вопросу об арестованном японском журналисте

Задержание японского журналиста газеты "Хоккайдо Симбун", подозреваемого в шпионаже Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - МИД России находится в контакте с посольством Японии в Москве по поводу ситуации с арестованным по делу о шпионаже журналистом газеты "Хоккайдо Симбун" Имаи Юки, сообщила официальный представитель российского министерства Мария Захарова.

"МИД России находится на связи с посольством Японии в Москве по указанному сюжету. Мы исходим из того, что интересы задержанного, подданного Японии, представляет дипломатическая миссия этой страны", - сказала Захарова на брифинге в среду.

Юки задержали в октябре в Сахалинской области. По данным ФСБ, журналист собирал сведения об обороноспособности РФ. Фигурант был помещен под стражу в Москве.