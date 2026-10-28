Дипломаты Японии получили консульский доступ к задержанному в РФ по подозрению в шпионаже журналисту

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Россия предоставила японской стороне доступ к задержанному по подозрению в шпионаже японскому журналисту, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"У нас есть консульская конвенция с Японией, заключенная много лет тому назад, в соответствии с которой, действительно, задержанным предоставляется консульский доступ. Такой допуск был предоставлен в понедельник для представителей японского посольства", - сказал Руденко в среду журналистам.

Журналиста газеты "Хоккайдо Симбун" Имаи Юки задержали в октябре в Сахалинской области. По данным ФСБ, он собирал сведения об обороноспособности РФ. Фигурант был помещен под стражу в Москве.



