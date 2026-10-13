ФСБ РФ сообщила об аресте журналиста японской газеты по делу о шпионаже

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Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Сахалинской области японского журналиста газеты "Хоккайдо Симбун", который собирал сведения об обороноспособности РФ, он доставлен в Москву и арестован.

"На территории Сахалинской области пресечена противоправная деятельность аккредитованного при МИД России корреспондента бюро японской газеты "Хоккайдо Симбун" в Южно-Сахалинске, подданного Японии, подозреваемого в шпионаже в интересах одной из японских спецслужб", - заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, задержанный "осуществлял сбор и хранение сведений, имеющих отношение к обороноспособности страны, в целях их передачи по заданию национальной разведки для использования против безопасности Российской Федерации".

"Накануне вылета за пределы нашей страны иностранец был задержан на территории Сахалинской области, после чего доставлен в Москву",- сообщили в ФСБ.

Следственным управлением ФСБ России в отношении подданного Японии возбуждено уголовное дело по статье 276 (шпионаж) УК РФ.

"По решению Лефортовского районного суда Москвы ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся дальнейшие следственные и оперативно-разыскные мероприятия", - заявили в ФСБ.

Спецслужба не раскрыла личность задержанного.