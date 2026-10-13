Поиск

ФСБ РФ сообщила об аресте журналиста японской газеты по делу о шпионаже

ФСБ РФ сообщила об аресте журналиста японской газеты по делу о шпионаже
Архивное фото
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Сахалинской области японского журналиста газеты "Хоккайдо Симбун", который собирал сведения об обороноспособности РФ, он доставлен в Москву и арестован.

"На территории Сахалинской области пресечена противоправная деятельность аккредитованного при МИД России корреспондента бюро японской газеты "Хоккайдо Симбун" в Южно-Сахалинске, подданного Японии, подозреваемого в шпионаже в интересах одной из японских спецслужб", - заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, задержанный "осуществлял сбор и хранение сведений, имеющих отношение к обороноспособности страны, в целях их передачи по заданию национальной разведки для использования против безопасности Российской Федерации".

"Накануне вылета за пределы нашей страны иностранец был задержан на территории Сахалинской области, после чего доставлен в Москву",- сообщили в ФСБ.

Следственным управлением ФСБ России в отношении подданного Японии возбуждено уголовное дело по статье 276 (шпионаж) УК РФ.

"По решению Лефортовского районного суда Москвы ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся дальнейшие следственные и оперативно-разыскные мероприятия", - заявили в ФСБ.

Спецслужба не раскрыла личность задержанного.

ФСБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Банк России 23 октября уточнит влияние выбытия мощностей на прогноз 2026-2027

Японский журналист Имаи Юки арестован до 12 декабря по обвинению в шпионаже

Минэкономразвития ждет ужесточения правил выдачи шенгенских виз для россиян

ФСБ РФ сообщила об аресте журналиста японской газеты по делу о шпионаже

 ФСБ РФ сообщила об аресте журналиста японской газеты по делу о шпионаже

Рябков отверг предположения, что РФ пошла на уступки в обмен на дизельную сделку

 Рябков отверг предположения, что РФ пошла на уступки в обмен на дизельную сделку

Аэропорты Внуково и Домодедово приостанавливали работу

Авария на пензенском газопроводе не повлияла на поставки газа в Казахстан и Узбекистан

В ВС ждут от реформы суда присяжных сокращение числа случаев отмены приговоров

Силуанов оценил ненефтегазовые допдоходы бюджета в 2026 году в 1 трлн рублей

 Силуанов оценил ненефтегазовые допдоходы бюджета в 2026 году в 1 трлн рублей

В Пензенской области прорвало магистральный газопровод
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12281 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3890 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 124 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 196 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 148 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов