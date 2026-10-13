Японский журналист Имаи Юки арестован до 12 декабря по обвинению в шпионаже

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы арестовал японского журналиста газеты "Хоккайдо Симбун", обвиняемого в шпионаже, как минимум на два месяца.

"По ходатайству следователя судом в отношении Имаи Юки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

Как ожидается, под арестом японский журналист будет находиться в СИЗО "Лефортово".

Ранее, ФСБ России сообщила о задержании в Сахалинской области японского журналиста газеты "Хоккайдо Симбун", обвиняемого в шпионаже в интересах одной из японских спецслужб.

По данным ФСБ, задержанный "осуществлял сбор и хранение сведений, имеющих отношение к обороноспособности страны, в целях их передачи по заданию национальной разведки для использования против безопасности Российской Федерации".

Журналист был задержан накануне вылета из РФ на территории Сахалинской области, после чего доставлен в Москву. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 (шпионаж) УК РФ. Ему грозит от 10 до 20 лет колонии.