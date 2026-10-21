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Венгрия не уведомляла "Росатом" о намерении расторгнуть контракт по АЭС "Пакш-2"

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - "Росатом" продолжает реализацию проекта сооружения АЭС "Пакш-2" в Венгрии в соответствии с графиком, согласованным с заказчиком. Параллельно ведется производство основного оборудования для будущих энергоблоков, заявила российская госкорпорация.

"Мы не получали от заказчика официальных уведомлений о намерении расторгнуть контракт и не видим юридически обоснованных причин для такого шага", - сообщила пресс-служба "Росатома".

Ранее в октябре гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что у компании пока отсутствует диалог с венгерскими властями по вопросу проекта АЭС "Пакш-2". "К сожалению, у нас пока отсутствует диалог с венгерскими властями. На уровне технических заказчиков работа идет, она конструктивная. Но проекты такого масштаба не реализуются без поддержки правительства", - говорил он.

"Пока мы слышим заявления венгерских руководителей о том, что не закончен аудит проекта", - отмечал Лихачев.

Парламент Венгрии в 2009 г. одобрил расширение единственной действующей в стране АЭС "Пакш", построенной по советскому проекту, за счет возведения еще двух энергоблоков - № 5 и 6. Стоимость проекта тогда оценивалась в 12,5 млрд евро.

Церемония заливки первого бетона на энергоблоке №5 АЭС "Пакш-2" состоялась в феврале 2026 г.

"Росатом" готов ответить на любые вопросы Венгрии о проекте АЭС "Пакш-2", в том числе в отношении его стоимости, говорил ранее Лихачев, комментируя итоги парламентских выборов в этой стране. "Глава победившей партии (Петер Мадьяр - ИФ) уже несколько раз произнес название нашего проекта, в том числе немного критически в части цены. Мы открыты и ждем такого же доверия в реализации этого проекта", - говорил Лихачев.

В мае Лихачев сообщал, что "Росатом" рассчитывает на ускорение работ на АЭС "Пакш-2". "Очень надеемся, что вместе с правительством (Венгрии - ИФ) перезагрузим проект в части ускорения. В силу разных причин двигались не так быстро, как хотелось бы", - говорил топ-менеджер.

Венгрия Росатом
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