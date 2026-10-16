"Росатом" пока не обсуждает с правительством Мадьяра проект АЭС "Пакш-2"

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - У "Росатома" пока нет диалога с правительством Венгрии о проекте АЭС "Пакш-2", сообщил журналистам в кулуарах РЭН-2026 гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.

"К сожалению, у нас пока отсутствует диалог с венгерскими властями. На уровне технических заказчиков работа идет, она конструктивная. Но проекты такого масштаба не реализуются без поддержки правительства", - сказал Лихачев.

"Пока мы слышим заявления венгерских руководителей о том, что не закончен аудит проекта", - добавил он.

По словам Лихачева, у "Росатома" есть утвержденная производственная программа текущего года.

"Мы успешно идем по этой программе, периодически сдавая заказчику этапы выполненных работ, которые приводят, к нашему большому удовольствию, к оплате этих работ в рамках контракта. Более того, мы ведем технические переговоры уже по производственной программе будущего года", - сказал топ-менеджер.

"Мы выходим на самый широкий разворот строительства обоих блоков, впереди первый бетон на втором блоке", - отметил Лихачев.

Парламент Венгрии в 2009 годы одобрил расширение единственной действующей в стране АЭС "Пакш", построенной по советскому проекту, за счет возведения еще двух энергоблоков - № 5 и 6. Стоимость проекта тогда оценивалась в 12,5 млрд евро.

Церемония заливки первого бетона на энергоблоке №5 АЭС "Пакш-2" состоялась в феврале 2026 года.

"Росатом" готов ответить на любые вопросы Венгрии о проекте АЭС "Пакш-2", в том числе в отношении его стоимости, говорил ранее Лихачев, комментируя итоги парламентских выборов в этой стране. "Глава победившей партии (Петер Мадьяр - ИФ) уже несколько раз произнес название нашего проекта, в том числе немного критически в части цены. Мы открыты и ждем такого же доверия в реализации этого проекта", - говорил Лихачев.

В мае Лихачев сообщал, что "Росатом" рассчитывает на ускорение работ на АЭС "Пакш-2". "Очень надеемся, что вместе с правительством (Венгрии - ИФ) перезагрузим проект в части ускорения. В силу разных причин двигались не так быстро, как хотелось бы", - говорил он.