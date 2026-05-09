"Росатом" рассчитывает на ускорение работ на проекте АЭС "Пакш-2" в Венгрии

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Работа на площадке строительства АЭС "Пакш-2" в Венгрии идет полным ходом, в частности, активно идут работы на энергоблоке №2, заявил журналистам гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.

"Очень надеемся, что вместе с правительством (Венгрии - ИФ) перезагрузим проект в части ускорения", - сказал он.

"В силу разных причин двигались не так быстро, как хотелось бы", - отметил топ-менеджер.

Парламент Венгрии в 2009 году одобрил расширение единственной действующей в стране АЭС "Пакш", построенной по советскому проекту, за счет возведения еще двух энергоблоков. Стоимость проекта тогда оценивалась в 12,5 млрд евро.

Церемония заливки первого бетона на АЭС "Пакш-2" состоялась в феврале 2026 года.

"Росатом" готов ответить на любые вопросы Венгрии о проекте АЭС "Пакш-2", в том числе в отношении его стоимости, говорил ранее Лихачев, комментируя итоги парламентских выборов в этой стране.

Росатом Алексей Лихачев Венгрия АЭС "Пакш-2"
