Операторы оштрафованы на 4 млн руб. за пропуск нефильтрованного интернет-трафика

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Суды оштрафовали операторов связи на сумму в 4 млн рублей по административным протоколам, составленным Роскомнадзором (РКН) с 15 октября прошлого года за допущенные ими нарушения правил установки и использования оборудования для фильтрации интернет-трафика, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.

"В период с 15 октября 2025 по 31 марта 2026 года территориальные Управления Роскомнадзора оформили материалы в отношении 28 операторов связи за нарушение требований к пропуску трафика через технические средства противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории РФ информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и сети связи общего пользования (ТСПУ)", - говорится в сообщении.

"По 15 фактам суды назначили штрафы на общую сумму 4 млн рублей, по 5 – вынесли предупреждения, по 8 – ожидаются заседания", - уточнили в РКН.

В пресс-службе ведомства обратили внимание, что к административной ответственности за несоблюдение правил установки и использования ТСПУ привлекаются как юридические, так и должностные лица, а штрафы за такие нарушения могут достигать 1 млн руб.

"С 1 января 2023 года операторы связи обязаны пропускать весь интернет-трафик через ТСПУ. Невыполнение этого требования приводит к возникновению информационных угроз для россиян. Роскомнадзор продолжает эффективно контролировать исполнение законодательства и выявлять нарушения по пропуску трафика в обход ТСПУ", - подчеркнули в пресс-службе.

РКН напоминает, что "нарушение правил установки и использования ТСПУ является серьезным правонарушением", ответственность за которое по ч.1 ст. 13.42.1 КоАП РФ для должностных лиц составляет от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей – от 50 тыс. до 100 тыс. руб., для юрлиц - от 500 тыс. до 1 млн руб. При повторном нарушении штрафы для юридических лиц возрастают до 3 - 5 млн руб., а должностным лицам и предпринимателям за систематические нарушения требований к пропуску трафика через ТСПУ по ст. 274.2 УК РФ грозит до трех лет лишения свободы.

Пакет поправок в законы "О связи" и "Об информации", так называемый "закон об устойчивом/суверенном рунете", вступил в силу 1 ноября 2019 года. Он предусматривает создание в РФ независимой инфраструктуры, обеспечивающей маршрутизацию в интернете при невозможности подключения к зарубежным корневым серверам. В случаях возникновения угроз функционированию интернета на территории России РКН может осуществлять централизованное управление трафиком через Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) посредством ТСПУ, установленных на сетях связи операторов и фильтрующих проходящий через них трафик. Предоставление доступа к заблокированным в РФ ресурсам постановлением правительства включен в перечень угроз устойчивости и безопасности рунета.

РКН Роскомнадзор
