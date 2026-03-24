В Петербурге провайдер оштрафован за обход блокировки YouTube

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Мировой судья судебного участка №178 в Петербурге привлек к ответственности провайдера ООО "Тинко" за нарушение требований к пропуску трафика, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Компании назначен штраф в 250 тысяч рублей.

Как сказано в протоколе об административном правонарушении, в декабре 2025 года компания не обеспечила пропуск трафика на присоединенную сеть связи через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), установленные на сети связи провайдера.

"Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования 7 декабря 2025 года проведен мониторинг прохождения трафика через ТСПУ, установленное в сети ООО "Тинко", с использованием АС "Ревизор" (модуль "Агент Ревизор"). Все оборудование функционировало, при этом, согласно протоколу мониторинга, в сети связи ООО "Тинко" был выявлен факт доступности к ресурсу YouTube, при этом сессии на ТСПУ отсутствовали", - объяснила Лебедева.

В суд представитель компании не явился.