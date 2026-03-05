Поиск

В Кировской области задержаны семь подозреваемых в присвоении выплат за участие в СВО

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В Кировской области семь человек задержаны по подозрению в присвоении 44 млн рублей выплат, полагающихся участникам специальной военной операции, сообщили в Следственном комитете. Против них возбуждено дело о совершении серии мошенничеств участниками организованной группы в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

По версии следствия, фигуранты дела в 2024 и 2025 году создали в Кировской области и соседних регионах организованную группу с целью хищения выплат, полагающихся участникам специальной военной операции.

"Обманным путем они оформляли доверенности на управление финансами военнослужащих, а также организовывали заключение с ними фиктивных браков. Положенные бойцам денежные средства злоумышленники присваивали себе, - говорится в сообщении. - Сумма незаконно полученных ими выплат составила свыше 44 млн рублей".

"В настоящее время установлено 24 потерпевших от деятельности указанных лиц. Следователями СК России пяти участникам организованной группы предъявлено обвинение. Судом по ходатайству следствия в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в ведомстве, добавив, что "по ходатайству следствия судом на имущество фигурантов наложен арест на сумму более 35 млн рублей".

В МВД уточнили, что "злоумышленники находили желающих поступить на военную службу и за денежное вознаграждение предлагали им обеспечить зачисление в тыловые подразделения, при этом реальной возможности оказать такую услугу у аферистов не было".

"Кроме того, обманным путем они получали доступ к банковским счетам военнослужащих и похищали выплаты за заключение контракта и денежное довольствие", - сказала представитель министерства Ирина Волк.

