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Трое жителей Башкирии осуждены за похищение человека ради выплат по СВО

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Салаватский городской суд признал трех мужчин виновными в похищении человека ради выплат за подписание контракта на участие в СВО, сообщила прокуратура Башкирии.

Подсудимые признаны виновными в похищении человека группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения насилия и вымогательстве (ст. 126 и ст. 163 УК). Им назначено от восьми до девяти с половиной лет колонии строгого режима.

Как установил суд, в феврале 2026 года подсудимые предложили потерпевшему подвезти его до села Булгаково и усадили его в свой автомобиль. Они напоили мужчину алкоголем, насильно увезли в Салават и на четверо суток заперли в съемной квартире.

"Избивая и угрожая раскаленным утюгом и применением ножа, злоумышленники требовали подписать контракт с целью участия в специальной военной операции и передать им в последующем соответствующие выплаты в сумме не менее 1,7 млн рублей", - говорится в сообщении.

Во время оформления документов потерпевшему удалось сообщить о случившемся представителю муниципалитета. Преступников задержали сотрудники правоохранительных органов.

Салават Башкирия Булгаково Салаватский городской суд
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