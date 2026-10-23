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В ЛНР в результате атак два человека погибли, еще четверо ранены

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В Луганской народной республике в результате последних атак погибли два человека и еще четверо ранены, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

В Беловодском муниципальном округе в результате удара БПЛА по грузовику погиб водитель. На дороге Новоайдар - Старобельск была атакована легковая машина, там один мужчина погиб и один был ранен.

В Станично-Луганском и Славяносербском муниципальных округах в результате атак на грузовики пострадали двое мужчин.

В ночь на пятницу был нанесен удар по объектам местного оператора мобильной связи "Лугаком" и промышленному объекту в Луганске.

"По предварительным данным, один человек пострадал. Повреждения получили жилые дома, разрушено серверное и коммутационное оборудование. Наблюдаются проблемы с мобильной связью и доступом к сети Интернет. Специалисты проводят аварийно-восстановительные работы, это может занять определенное время (...). Все необходимые службы и местные власти задействованы в ликвидации последствий", - отметил глава ЛНР.

Под огонь также попали транспортные средства и гражданская инфраструктура в Станично-Луганском, Новопсковском, Новоайдарском муниципальных округах.

Средства ПВО и мобильные огневые группы нейтрализовали над ЛНР около 70 воздушных целей.

Хроника 24 февраля 2022 года – 23 октября 2026 года Военная операция на Украине
Леонид Пасечник ЛНР Луганск ПВО Новоайдар
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