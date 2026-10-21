Трамп назвал подписание закона об "адских санкциях" препятствием освобождению Хаббарда

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что если бы ввел антироссийские санкции, предусмотренные "законом Грэма", то переговоры с Россией об освобождении осужденного Мосгорсудом американца Стивена Хаббарда прекратились бы.

"Если бы санкции были введены, то, конечно, эти переговоры полностью прекратились бы", - написал он в Truth Social.

Трамп сообщил, что Хаббард уже возвращается домой и что за его освобождение Москва ничего не попросила взамен, а отпустила его "из уважения" к Трампу. Он также назвал подобную ситуацию "беспрецедентной для России": "Для этого освобождения не понадобилось никакого "обмена заключенными"".

20 октября Трамп заявил, что в телефонном разговоре попросил президента России Владимира Путина освободить из заключения Хаббарда. В 2024 году Мосгорсуд приговорил немолодого американца к шести годам и десяти месяцам колонии общего режима, признав его виновным в участии в вооруженном конфликте в качестве наемника (ч. 3 ст. 359 УК). Следствие и суд установили, что Хаббард жил на Украине с 2014 года, а в феврале 2022 года заключил контракт с батальоном терробороны Изюма.