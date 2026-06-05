Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 185 на 185

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Из украинского плена в пятницу возвращены 185 российских военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.

"Взамен переданы 185 военнопленных ВСУ", - говорится в сообщении министерства.

"При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты", - заявило Минобороны РФ.

По информации ведомства, возвращенные из украинского плена российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, с ними работает уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

"После оказания необходимой психологической и медицинской помощи российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - говорится в сообщении министерства.

15 мая Россия и Украина провели обмен военнопленными в формате 205 на 205. Минобороны РФ тогда сообщило, что обмен также состоялся при посредничестве ОАЭ.



