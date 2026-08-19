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Лантратова сообщила, что среди вернувшихся из плена 103 военных РФ 31 человек ранен

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Среди вернувшихся из украинского плена 103 российских бойцов 31 человек ранен, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

"Сегодня домой возвращаются 103 наших бойца. Особенно важно, что удалось вернуть 31 раненого военнослужащего", - сказала Лантратова журналистам.

По ее словам, вернувшимся военным будет оказана вся необходимая медицинская и психологическая помощь, в том числе содействие с оформлением документов.

"Все украинские военнослужащие, переданные сегодня, входили в опубликованные нами ранее списки. Это наглядно показывает, что Россия была готова к обмену и предлагала конкретных людей для передачи. Наша цель здесь одна - использовать каждую возможность, чтобы возвращать домой наших бойцов", - подчеркнула Лантратова.

Во время обмена пленными омбудсмен РФ встретилась с уполномоченным Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом - они обменялись списками пропавших без вести. Кроме того, Лантратова сообщила, что была налажена работа по сбору информации для подтверждения трудового стажа и оформления справок, которую сейчас невозможно получить обычным путем.

"Стороны обменялись письмами от родных и близких для военных, которые еще находятся в плену с обеих сторон, а также договорились о последующей передаче им посылок", - добавила она.

Ранее в среду в Минобороны РФ заявили, что Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле "103 на 103". Возвращенные российские бойцы сейчас находятся на территории Белоруссии, уточнили в ведомстве.

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 августа 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Украина Яна Лантратова
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