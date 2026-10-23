Алтайский край изменит закон для исключения из реестра разрушенных памятников культуры

Сохранение в реестре несуществующих памятников препятствует градостроительному развитию территорий, считают в краевом Заксобрании

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Алтайское краевое Законодательное собрание 29 октября рассмотрит поправки к региональному закону об объектах культурного наследия, пресс-служба парламента.

Изменить закон стало возможно, поскольку вступил в силу федеральный закон, который наделил регионы полномочиями по самостоятельному исключению из единого государственного реестра объектов культурного наследия регионального и местного значения, которые физически утрачены или утратили свое историко-культурное значение, объяснила председатель комитета Заксобрания по культуре, спорту и молодежной политике Татьяна Ильюченко

"Алтайский край - лидер по числу памятников в Сибири. Реестр формировался в 1990-е годы и содержит объекты, которые физически разрушены, но юридически числятся под охраной. Наличие в реестре несуществующих памятников препятствует градостроительному развитию территорий", - отметила она.

Алтайский край последовательно отстаивал позицию о необходимости передачи полномочий на региональный уровень. По словам депутата, первая инициатива по изменению порядка исключения объектов из реестра была выдвинута регионом еще в 2013-2014 годах. Несмотря на то, что тогда проект не получил поддержки в Госдуме, системная работа продолжилась. В 2023 году Заксобрание поддержало законопроект коллег из Тверской области, направленный на снятие с государственного учета памятников, утраченных более 10 лет назад.

Исключению объекта из реестра будут предшествовать проведение государственной историко-культурной экспертизы; подготовка и направление пакета документов правительством Алтайского края в федеральное Минкультуры ; рассмотрение им обращения в течение 30 дней; принятие регионального нормативного правового акта на основании положительного заключения Минкульта России и далее направление сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

"Настоящий законопроект направлен не на сокращение числа охраняемых государством памятников, а на актуализацию государственного учета. Значимые объекты, составляющие историческое ядро городов и поселений Алтайского края, безусловно, сохранят свой охранный статус", - подчеркнула Ильюченко.

Учитывая высокую общественную значимость вопросов сохранения культурного наследия, законопроект пройдет процедуру обсуждения.