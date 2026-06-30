Министр культуры отметила неудовлетворительное состояние 14 тысяч памятников культуры

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В России в неудовлетворительном состоянии находятся 14 тысяч объектов культурного наследия, всего в реестре Минкультуры находится 162 тысячи ОКН, сообщила через пресс-службу руководитель ведомства Ольга Любимова.

Минкультуры подписало новый Меморандум о взаимодействии по вопросам реализации мероприятий по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России с Общественным советом федерального проекта "Историческая память" партии "Единaя Рoссия". Впервые Меморандум был подписан в 2020 году.

Глава Минкультуры сообщила, что по в соответствии с Меморандумом 2020 года уже за счет федерального бюджета отреставрировано около памятников. С 2026 года благодаря поддержке партии увеличен ежегодный объем финансирования до 1 миллиарда рублей. Также в Меморандуме учитывается новый подход в части обязательного финансового участия регионов в восстановлении ОКН на их территории.