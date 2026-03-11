Поправки о праве регионов исключать памятники культуры из реестра одобрены в I чтении

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла в I чтении законопроект № 827867-8, наделяющий региональные власти полномочиями исключать объекты культурного наследия (ОКН) из единого госреестра.

Законопроект в парламент в январе 2025 года внесла Дума Ставропольского края.

"Данный законопроект предусматривает наделение высших исполнительных органов государственной власти субъектов полномочиями по исключению из единого государственного реестра памятников истории и культуры народов Российской Федерации объектов культурного наследия регионального и местного значения", - сказала в Госдуме представитель регионального парламента Анна Конева.

Сейчас исключить памятник из реестра независимо от его значения можно только по акту федерального правительства. Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, такая процедура занимает слишком много времени. Если закон будет изменен, регионы смогут самостоятельно принимать решения об исключении объектов регионального и местного значения.

Кроме того, законопроект урегулирует ситуацию с памятниками, которые были поставлены на госохрану еще в советское время. Сейчас, если обнаруживаются документы, подтверждающие необоснованность такого решения, исключить объект из реестра невозможно. Документ предлагает дать регионам право снимать с охраны такие объекты. Также он предлагает исключить дублирующие записи, когда один и тот же объект попадает в реестр дважды с разными категориями значения.

Члены Координационного совета градозащитных организаций России 10 марта выступили с открытым обращением к спикеру Госдумы Вячеславу Володину и депутатам, призвав их снять с рассмотрения или отклонить этот законопроект. Они напоминают, что действующая норма действует почти полвека и является одной из основ национального законодательства об охране культурного наследия. Градозащитники настаивают, что решение, ведущее к необратимым последствиям (вплоть до сноса здания), должно приниматься только на высшем уровне.

"Предлагаемое изменение в закон содержит колоссальные риски утрат культурного наследия отечества, открывает возможность массового исключения объектов культурного наследия регионального и муниципального значения из единого государственного реестра объектов культурного наследия народов РФ", - говорится в обращении.

В реестре сейчас насчитывается 86,5 тысяч объектов регионального и местного значения - это 84,5% от общего числа памятников (102,4 тысячи). В случае принятия поправок все они попадают в зону риска, предупреждают общественники.

"Исключение памятников из реестра по-прежнему будет возможно только в случае их физической утраты или утраты их историко-культурной ценности. А принятие такого решения будет возможно исключительно на основании государственной историко-культурной экспертизы, проведенной аттестованной Министерством культуры Российской Федерации экспертами", - подчеркнула Конева в Госдуме.

Председатель думского комитета по культуре Ольга Казакова также заверила, что предлагаемая законопроектом процедура сохраняет достаточно жесткий контроль за тем, чтобы из реестра не исключались те объекты, которые действительно заслуживают особого внимания в части историко-культурной ценности.