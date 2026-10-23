"Яндекс" восстановил доступ более чем к 90% данных клиентов Yandex Cloud

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Yandex Cloud после атак на дата-центры "Яндекса" вернул доступ к 90,47% хранившихся на платформе данных, говорится в сообщении компании.

Уточняется, что часть данных и связанных с ними сервисов компания перенесла в новую локацию, заработавшую 23 октября, доступ к этим данным будет открываться поэтапно в ближайшие дни.

Как отметили в "Яндексе", клиентам Yandex Cloud уже доступны основные возможности платформы. Сейчас команда Yandex Cloud налаживает работу других сервисов и продолжает восстанавливать оставшиеся данные.

С 8 по 11 октября в результате атак БПЛА пострадали три дата-центра "Яндекса" - в городе Сасово Рязанской области, Калуге и Владимире. Работа ЦОДов в Сасове и Владимире была полностью остановлена, в Калуге несколько модулей дата-центра были выведены из строя. В результате инцидентов возникли сбои в работе как сервисов самого "Яндекса", так и других ресурсов в Рунете.