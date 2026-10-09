Часть инфраструктуры дата-центра "Яндекса" в Калуге пострадала из-за атаки БПЛА

Несколько модулей полностью выведены из строя

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Часть инфраструктуры дата-центра "Яндекса" в Калуге пострадала в результате БПЛА-атаки, сообщил пресс-служба компании в пятницу.

"В результате атаки БПЛА пострадала часть инфраструктуры дата-центра "Яндекса" в Калуге. Несколько модулей дата-центра полностью выведены из строя. Из-за этого часть сервисов "Яндекса" может работать с перебоями", - сообщила пресс-служба компании.

Там добавили, что на месте работают экстренные службы и специалисты "Яндекса", пострадавших нет.

Компания оценивает полный масштаб ущерба, добавили в "Яндексе".

Утром губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о девяти пострадавших в результате ночной атаки БПЛА; всего над регионом сбили 26 беспилотников. Кроме того, нанесен удар по инфраструктуре города, зафиксированы повреждения, в том числе частных домов в двух муниципальных округах, добавил он.

Накануне "Яндекс" сообщал о том, что в результате БПЛА-атаки в дата-центре компании в городе Сасово Рязанской области произошел пожар, затронувший часть инфраструктуры. Позже компания предупреждала, что не может "подтвердить возможность восстановления оборудования дата-центра в Сасово".