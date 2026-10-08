"Яндекс" устраняет последствия инцидента в дата-центре в Сасово

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - "Яндекс" сообщил об инциденте, произошедшем в дата-центре компании в городе Сасово Рязанской области.

"В дата-центре в Сасово произошёл инцидент, который затронул часть инфраструктуры. Сейчас ситуация на площадке находится под контролем, пострадавших нет. Команда устраняет последствия происшествия и восстанавливает работу затронутых сервисов", - заявила пресс-служба в четверг.

Также в компании сообщили, что профильные службы на месте устраняют последствия, а работа дата-центра полностью остановлена.

При этом в компании подчеркнули, что основные сервисы "Яндекса" работают в штатном режиме, хотя часть из них может быть недоступна для пользователей.

Дата-центр "Яндекса" в Сасово Рязанской области запущен в 2014 году. Он занимает часть бывших помещений завода "Саста". Чтобы подключить серверы к единой сети, "Яндекс" проложил между Сасово и Москвой несколько линий оптической связи.

ПАО "Саста" – производитель трубонарезных станков для эксплуатации в сложных условиях, продукция поставляется на машиностроительные предприятия России, а также на экспорт.