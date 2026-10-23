Трамп отметил, что перемирие в районе Алешек является инициативой его супруги

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Американский президент Дональд Трамп в пятницу заявил, что РФ и Украина ведут сотрудничество с первой леди США Меланией Трамп по гуманитарной тематике.

"Обе стороны сотрудничают с ней. Это очень-очень хорошо", - сказал он журналистам.

Он отметил, что перемирие в районе Алешек является инициативой первой леди США.

Трамп добавил, что участие его супруги в трехсторонних контактах США, РФ и Украины не планируется, она фокусируется на гуманитарных миссиях.

Ранее в пятницу в Белом доме сообщили, что США удалось добиться прекращения огня между РФ и Украиной в Алешках, оно начнет действовать с 29 октября.

"Первая леди США Мелания Трамп обеспечила локальное перемирие между Россией и Украиной в районе города Алешки. Обе страны согласились временно остановить все боевые действия в Алешках, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи и подготовить эвакуацию гражданского населения через специальный гуманитарный коридор", - говорилось в пресс-релизе американской администрации.