Герасимов подтвердил, что в Алешках введут режим тишины для гуманитарной операции

Валерий Герасимов Фото: Министерство обороны РФ

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские военные с 04:00 утра 27 октября прекратят огонь на херсонском направлении для проведения гуманитарной операции в Алешках Херсонской области.

"В связи с проведением гуманитарной операции в районе населенного пункта Алешки Херсонской области, Вооруженными силами Российской Федерации прекращается огонь на херсонском направлении и вводится "режим тишины" с 04 часов утра мск 27 октября 2026 года", - заявил Герасимов в пятницу.

"Для обеспечения безопасности людей и доставки социально важных грузов будет организовано проведение инженерной разведки и обеспечение безопасного движения гуманитарной колонны в населенный пункт Алешки Херсонской области", - отметил он.

Ранее в Белом доме заявили, что США удалось добиться прекращения огня между РФ и Украиной в Алешках. "Первая леди США Мелания Трамп обеспечила локальное перемирие между Россией и Украиной в районе города Алешки. Обе страны согласились временно остановить все боевые действия в Алешках, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи и подготовить эвакуацию гражданского населения через специальный гуманитарный коридор", - отмечается в пресс-релизе.

В Кремле подтвердили, что военные занимаются согласованием сроков прекращения огня в районе Алешек Херсонской области, чтобы обеспечить там проведение гуманитарной операции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что эвакуация из Алешек может занять несколько дней.