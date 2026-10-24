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Загрязняющих веществ в воздухе Орла после ракетной атаки на предприятие нет

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор не обнаружил загрязняющих веществ в атмосферном воздухе после ракетной атаки на предприятие в Орле, сообщила пресс-служба правительства региона в субботу.

"Управлением были проведены замеры уровня радиоактивного фона на территории города Орла - в первую очередь в зоне влияния пожара: по Наугорскому шоссе, по нескольким адресам улицы Картукова. И можно сказать то, что уровень радиационного фона составил 0,10-0,12 микрозиверт в час, что соответствует естественному радиационному фону", - приводятся в сообщении слова руководителя территориального ведомства Александра Румянцева.

Накануне одно из предприятий в Орле подверглось ракетному удару, в результате чего возникло возгорание. В результате атаки пострадали восемь человек. В настоящее время известно о трех погибших, чьи тела были обнаружены на месте разбора завалов.

По данным властей, на утро 24 октября из восьми пострадавших состояние пяти человек оценивается как тяжелое, им оказывается необходимая помощь.

Орел Роспотребнадзор
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