Загрязняющих веществ в воздухе Орла после ракетной атаки на предприятие нет

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор не обнаружил загрязняющих веществ в атмосферном воздухе после ракетной атаки на предприятие в Орле, сообщила пресс-служба правительства региона в субботу.

"Управлением были проведены замеры уровня радиоактивного фона на территории города Орла - в первую очередь в зоне влияния пожара: по Наугорскому шоссе, по нескольким адресам улицы Картукова. И можно сказать то, что уровень радиационного фона составил 0,10-0,12 микрозиверт в час, что соответствует естественному радиационному фону", - приводятся в сообщении слова руководителя территориального ведомства Александра Румянцева.

Накануне одно из предприятий в Орле подверглось ракетному удару, в результате чего возникло возгорание. В результате атаки пострадали восемь человек. В настоящее время известно о трех погибших, чьи тела были обнаружены на месте разбора завалов.

По данным властей, на утро 24 октября из восьми пострадавших состояние пяти человек оценивается как тяжелое, им оказывается необходимая помощь.