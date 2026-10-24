В Крыму из-за ограничений по электричеству остановили движение троллейбусов

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Троллейбусы не работают в Крыму из-за ограничений по электричеству, на маршруты на замену направляют дополнительные автобусы, сообщил министр транспорта республики Арсений Козловский в субботу.

"Из-за ограниченной подачи электроэнергии троллейбусные маршруты временно не функционируют. Для обеспечения транспортного сообщения на данных направлениях предоставляются автобусы", - написал он в своем канале в Max.

По его словам, для обеспечения перевозок задействован весь резервный парк автобусов, часть автобусов снимают с действующих маршрутов для обеспечения работы троллейбусных рейсов.

Глава Крыма Сергей Аксенов в субботу сообщил, что в республике вводят ограничения на подачу электричества и воды из-за аварии на магистральных сетях за пределами региона, которая произошла из-за украинской атаки.