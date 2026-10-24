Власти Севастополя запланировали восстановить электроснабжение города вечером в субботу

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Электроснабжение в большей части Севастополя планируется возобновить после 19:00 субботы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Рассчитываем, что в большей части города электроэнергия появится к вечеру - ориентировочно после 19:00", - написал он в своем канале в Max.

По его словам, по резервным схемам удалось подключить все критически важные объекты жизнеобеспечения, также свет появился в жилых кварталах, запитанных от подстанций, к которым подключены указанные соцобъекты.

Губернатор добавил, что ситуация с электроснабжением не повлияла на старт отопительного сезона в городе, который был намечен на субботу. Также ведется зарядка аккумуляторов на базовых станциях сотовой связи.

В ночь на субботу губернатор сообщил, что из-за атаки ВСУ по энергоинфраструктуре за пределами Севастополя город остался без электроснабжения. Из-за этого в городе наблюдаются перебои с сотовой связью, временно остановлено движение троллейбусов.

Глава Крыма Сергей Аксенов в субботу сообщил, что в республике вводят ограничения на подачу электричества и воды вводят из-за аварии на магистральных сетях за пределами региона, которая произошла из-за украинской атаки.