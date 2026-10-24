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ВСУ атаковали коммунальное предприятие в Энергодаре

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - ВСУ совершили массированную атаку на коммунальное предприятие в Энергодаре, обошлось без пострадавших, сообщил глава администрации города Максим Пухов в субботу.

"23 октября киевский режим произвел массированную атаку БПЛА на коммунальное предприятие МКУ "Благоустройство и озеленение" - уничтожено восемь единиц техники, которая ежедневно работает на улицах Энергодара. Сегодня в 12:45 - новая атака БПЛА по крану-манипулятору. Пострадавших нет", - написал он в своем канале в Max.

Мэр добавил, что в последние дни в городе сохраняется чрезвычайно высокая дроновая опасность.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Территория и объекты ЗАЭС, а также сам город регулярно становятся объектами украинских ударов с конца апреля.

Энергодар Максим Пухов
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