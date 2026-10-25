Житель Энергодара пострадал вследствие украинской атаки

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Житель Энергодара пострадал в результате удара украинского дрона, сообщил глава администрации города Максим Пухов в воскресенье.

"Мужчина 1960 года рождения получил осколочные ранения во время детонации дрона. Медицинская помощь ему оказана амбулаторно", - написал он в своем канале в Max.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Территория и объекты ЗАЭС, а также сам город регулярно становятся объектами украинских ударов с конца апреля.