Житель Энергодара пострадал в результате удара FPV-дрона по кафе

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В Энергодаре два FPV-дрона атаковали утром кафе, в результате телесные повреждения получил мужчина 1978 года рождения, сообщил глава администрации города Максим Пухов.

Пострадавший доставлен в городскую медсанчасть. Сохраняется опасность повторных атак.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Территория и объекты ЗАЭС, а также сам город регулярно становятся объектами ударов с конца апреля.