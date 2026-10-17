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Беспилотник ВСУ ударил по многоэтажке в Энергодаре

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - ВСУ дроном атаковали жилую многоэтажку в городе Энергодаре, сообщил глава горадминистрации Максим Пухов в субботу.

"Сегодня украинские боевики вновь атаковали мирный город. Под удар попала жилая многоэтажка по улице Воинов-Интернационалистов. Беспилотник влетел непосредственно в квартиру. Повреждения получило жилое помещение. К счастью, возгорания не произошло", - написал он.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе.

Энергодар Максим Пухов
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