Беспилотник ВСУ ударил по многоэтажке в Энергодаре

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - ВСУ дроном атаковали жилую многоэтажку в городе Энергодаре, сообщил глава горадминистрации Максим Пухов в субботу.

"Сегодня украинские боевики вновь атаковали мирный город. Под удар попала жилая многоэтажка по улице Воинов-Интернационалистов. Беспилотник влетел непосредственно в квартиру. Повреждения получило жилое помещение. К счастью, возгорания не произошло", - написал он.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе.