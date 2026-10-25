Двое мужчин ранены при атаках дронов в Белгородской области

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Два человека пострадали при атаках украинских дронов в Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона в воскресенье.

"В Шебекино в результате атаки FPV-дрона на легковой автомобиль пострадал мужчина. С осколочными ранениями (...) он доставлен в Шебекинскую ЦРБ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после оказания медицинской помощи пациент будет транспортирован в Белгородскую областную клиническую больницу.

Из-за детонации еще одного дрона пострадал еще один мужчина. Он доставлен в Шебекинскую ЦРБ, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно.

В поселке Октябрьский Белгородского округа в результате атаки дрона поврежден социальный объект.

Помимо этого, в результате атак беспилотников повреждены еще несколько жилых домов в ряде населенных пунктов региона.