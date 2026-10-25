Три человека пострадали при атаках дронов ВСУ в Белгородской области

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Три мирных жителя получили ранения при атаках украинских дронов в Белгородской области, сообщил региональный оперативный штаб в воскресенье.

"В поселке Северный Белгородского округа в результате атаки БПЛА на коммерческий объект пострадали два человека", - говорится в сообщении.

Обоих мужчин с осколочными ранения госпитализировали в отделение нейрохирургии областной больницы.

В поселке Малиновка от детонации FPV-дрона произошло возгорание МКД.

Еще один мужчина в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа вследствие удара дрона по электровелосипеду. Он самостоятельно обратился в местную больницу, после чего был госпитализирован в травматологическое отделение.