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Три человека пострадали при атаках дронов ВСУ в Белгородской области

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Три мирных жителя получили ранения при атаках украинских дронов в Белгородской области, сообщил региональный оперативный штаб в воскресенье.

"В поселке Северный Белгородского округа в результате атаки БПЛА на коммерческий объект пострадали два человека", - говорится в сообщении.

Обоих мужчин с осколочными ранения госпитализировали в отделение нейрохирургии областной больницы.

В поселке Малиновка от детонации FPV-дрона произошло возгорание МКД.

Еще один мужчина в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа вследствие удара дрона по электровелосипеду. Он самостоятельно обратился в местную больницу, после чего был госпитализирован в травматологическое отделение.

Белгородская область
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