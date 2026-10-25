Трое медиков ранены в результате атаки дрона на скорую в Белгородской области

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Четыре человека, в том числе три сотрудника скорой помощи, пострадали при ударах украинских беспилотников в Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона в воскресенье.

"В селе Головчино Грайворонского округа в результате атаки дрона на автомобиль "скорой" пострадали три сотрудника скорой помощи", - говорится в сообщении.

Они доставлены в Борисовскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи пациенты будут транспортированы в Белгородскую областную клиническую больницу.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа вследствие сбития FPV-дрона пострадал мужчина. Он самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи пациент будет транспортирован в Белгород.