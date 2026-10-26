СКР возбудил дело о теракте после налета беспилотников на Воронежскую область

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после массовой атаки беспилотников на Воронежскую область, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко в канале СКР в мессенджере Мах в понедельник.

По данным следствия, минувшей ночью и ранним утром украинские беспилотники атаковали Воронежскую область. В том числе ударам подвергся пассажирский поезд в пригороде Воронежа.

Дело расследуется по ст. 205 УК РФ (теракт).

Как сообщали местные власти, в ночь на 26 октября Воронежская область подверглась массированной атаке беспилотников. Над регионом было сбито 113 дронов, в том числе над областным центром более 70. В результате ударов в областном центре два человека погибли и 17 пострадали. На нескольких предприятиях возникли возгорания.