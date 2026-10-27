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Режим тишины введут на херсонском направлении для гуманитарной операции в Алешках

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Российские военные с 04:00 вторника, как ожидается, прекратят огонь на херсонском направлении для проведения гуманитарной операции в Алешках Херсонской области.

"В связи с проведением гуманитарной операции в районе населенного пункта Алешки Херсонской области, Вооруженными силами Российской Федерации прекращается огонь на херсонском направлении и вводится "режим тишины" с 04 часов утра по Москве 27 октября 2026 года", - заявил ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"Для обеспечения безопасности людей и доставки социально важных грузов будет организовано проведение инженерной разведки и обеспечение безопасного движения гуманитарной колонны в населенный пункт Алешки Херсонской области", - отмечал он.

Накануне Минобороны РФ заявило, что ВСУ в течение последней недели обстреливали населенный пункт Алешки в Херсонской области с применением артиллерии и беспилотников.

"За последнюю неделю с 19 октября киевским режимом было нанесено 18 ударов артиллерии и более 120 ударов БпЛА по населенному пункту и основным дорогам к нему", - отметили в военном ведомстве.

"Инженерными подразделениями группировки за неделю обезврежено более 300 взрывоопасных предметов и мин", - заявляли российские военные.

Процесс эвакуации из Алешек в рамках гуманитарного соглашения может занять несколько дней, а прекращение огня в этом населенном пункте может стать прецедентом для других участков, где требуется гуманитарная пауза, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Хочется надеяться, что украинская сторона выполнит все договоренности, которые были достигнуты при прямом участии американских переговорщиков от Мелании Трамп", - сказал он журналистам.

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявляла, что эвакуация людей из Алешек должна происходить на добровольной основе.

"Все должно быть сделано добровольно, с учетом именно их интересов, а не в интересах киевских властей, вдруг воспылавших "заботой" о живущих там людях", - написала Лантратова накануне в своем канале в мессенджере Max.

По ее словам, основная задача миссии, о которой они договорились с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом, - узнать потребности живущих в городе людей в помощи, сформировать гуманитарный конвой и эту помощь доставить: медикаменты, продукты питания, средства гигиены и все необходимое.

"И, конечно же, еще одна задача - обеспечить выезд людей, которые, подчеркиваю, добровольно примут такое решение. Я на связи с руководством региона и района. В Алешках не так много людей, которые изъявили желание выехать. Так как все, кто хотел, в основном уже оттуда уехали. И уехали они совершенно добровольно. И оставшейся группе людей такая возможность, безусловно, будет предоставлена", - отмечала Лантратова.

Как ожидается, Киев введет режим тишины с 03:00 по киевскому времени.

Хроника 24 февраля 2022 года – 27 октября 2026 года Военная операция на Украине
Валерий Герасимов Генштаб ВС РФ Украина Алешки
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