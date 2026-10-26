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До трех выросло число погибших при атаке БПЛА на Воронеж

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Число погибших в результате массированной атаки беспилотников на Воронежскую область 26 октября увеличилось до трех человек, пострадавших - до 39, информирует пресс-служба правительства региона.

Ранее сообщалось о двух погибших и 17 раненых.

"По информации Минздрава Воронежской области, на данный момент известно о трех погибших и уже 39 раненых в результате террористической атаки 26 октября. В стационарах медицинских учреждений остаются 12 человек (из них трое - в реанимации), 12 воронежцев получают помощь амбулаторно, а еще 15 получили ее на месте и были отпущены домой", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что среди пострадавших - трое детей; пятилетняя девочка находится в больнице.

Также есть разрушения на объектах экономики и в жилом секторе, отмечает областное правительство.

Минувшей ночью и ранним утром в понедельник над регионом было сбито 113 дронов, в том числе более 70 - над областным центром. На нескольких предприятиях произошли возгорания.

Воронеж
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