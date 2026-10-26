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Российские туроператоры не фиксируют массовых отмен туров в Сербию

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Массовые акции в Белграде после парламентских выборов не привели к серьезным изменениям в отдыхе российских туристов, при этом есть единичные отмены и переносы туров, сообщает Ассоциация туроператоров России.

"Путешественники продолжают экскурсии, жалоб и обращений в связи с обстановкой в городе от них не поступало. Трансферы проходят в обычном режиме, ограничений на посещение достопримечательностей нет. Туроператоры фиксируют отдельные отмены и перенос бронирований. При этом массового характера такие обращения не носят", - говорится в сообщении.

Из-за массовых акций иногда приходится корректировать время и маршруты экскурсий. Также возможны перекрытия на улицах, ведущих к центру Белграда.

Некоторые российские туристы задают вопросы о безопасности предстоящих поездок в Сербию, сообщили в АТОР.

Туристам советуют следить за сообщениями властей, обходить места проведения массовых акций и заранее согласовывать экскурсионные планы с гидом. Из-за временных перекрытий улиц возможны изменения маршрутов и сложности с трансферами.

В Сербии 25 октября прошли досрочные парламентские выборы, на которых победу одержал оппозиционный "Студенческий список". После того, как экс-президент страны Александр Вучич признал поражение своего политического блока, тысячи людей вышли на улицы Белграда праздновать результаты голосования.

Победившему на парламентских выборах "Студенческому списку" достается 141 место в Скупщине, что обеспечивает ему парламентское большинство, а также возможность выбрать новое руководство парламента и сформировать правительство. Также до 25 декабря в Сербии должны пройти выборы президента.

Александр Вучич АТОР Белград Сербия
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