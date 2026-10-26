В Шебекине в результате удара FPV-дрона есть погибшая и раненые

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В Шебекине в результате удара FPV-дрона по автомобилю погибла женщина, сообщил оперштаб Белгородской области.

Двоих мужчин и женщину с осколочными ранениями различных частей тела бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Машина получила повреждения.

В результате ударов еще нескольких дронов в Шебекине в одном доме повреждена кровля, в другом — остекление и автомобиль.



В Грайворонском округе в селе Гора-Подол дрон атаковал частный дом и повредил остекление и входную группу. В селе Новостроевка-Первая FPV-дрон взорвался у частного дома и выбил окна.