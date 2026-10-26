Белгородский оперштаб сообщил о двоих пострадавших от последних атак

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В Белгородской области еще два человека пострадали от атак, сообщил оперштаб региона.

"В городе Грайворон при детонации дрона пострадала женщина. Она самостоятельно обратилась в Борисовскую ЦРБ, где у нее диагностировали акубаротравму. После оказания помощи отпущена домой", - говорится в сообщении.

В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа FPV-дрон взорвался возле административного здания, в здании посечен фасад.

До трех выросло число пострадавших в результате взрыва беспилотника в поселке Дубовое Белгородского округа. Ранее сообщалосьо о двух пострадавших женщинах, которые получили акубаротравмы. Теперь оперштаб сообщил о третьей пострадавшей, у нее также акубаротравма. В этом же поселке беспилотник атаковал многоквартирный дом - повреждены кровля и остекление.

В Корочанском округе в селе Алексеевка при атаке беспилотника пробита кровля социального объекта и повреждены два автомобиля.

В селе Илек-Кошары Ракитянского округа от детонации FPV-дрона выбиты окна, повреждены кровля, входная группа и внутренняя отделка коммерческого объекта.

В результате атак БПЛА повреждения получили инфраструктурные объекты в селе Дорогощь Грайворонского округа, в селе Никольское Белгородского округа и в селе Алексеевка Корочанского округа.