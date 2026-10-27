В Свердловской области полностью восстановили движение на СвЖД после схода вагонов

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Полностью восстановлено движение поездов на участке Решеты - Арамиль Свердловской железной дороги (СвЖД, филиал РЖД), где 26 октября с рельсов сошли грузовые вагоны, сообщила пресс-служба СвЖД.

"В 13:36 по местному времени (в 11:36 по Москве - ИФ) открыто движение поездов по второму пути. (...) В настоящее время грузовые поезда курсируют по обоим путям в штатном режиме", - говорится в пресс-релизе.

Во вторник утром было восстановлено движение по одному пути двухпутного участка Решеты - Арамиль.

На перегоне Решеты - Седельниково в ночь на 26 октября с рельсов сошли вагоны двух следовавших во встречных направлениях грузовых поездов, вагоны одного из них загорелись. Всего с рельсов сошло 39 вагонов. Пожар был локализован на 1,5 тысячи кв. м, позже открытое горение было ликвидировано. Пострадавших и угрозы экологии нет.