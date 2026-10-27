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В Свердловской области частично восстановили движение на СвЖД после схода вагонов

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - На участке Решеты - Арамиль Свердловской железной дороги, где 26 октября с рельсов сошли грузовые вагоны, открыли движение по одному пути, сообщает пресс-служба СвЖД.

В 10:30 по местному времени (8:30 по Москве) открыто движение поездов по одному пути на перегоне путевой пост Макарцево - Седельниково двухпутного участка Решеты - Арамиль (южный обход Екатеринбурга). Грузовые поезда там будут следовать в реверсивном режиме, движение пассажирских составов на участке не предусмотрено.

Работы по восстановлению движения по соседнему пути продолжаются.

На перегоне Решеты-Седельниково ночью 26 октября произошел сход вагонов грузового поезда с последующим возгоранием и сход вагонов в грузовом поезде, следовавшем по соседнему пути во встречном направлении. Пострадавших и угрозы экологии нет.

Всего с рельсов сошло 39 вагонов.

Пожар был локализован на 1,5 тысячах кв. м., а позже было ликвидировано открытое горение.

Екатеринбург СвЖД Свердловская железная дорога
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